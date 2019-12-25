Сотрудница налоговой в Петербурге лишилась почти 1,2 млн рублей из-за мошенников

Не последнюю роль в происшествии сыграли телефонные мошенники.

Сотрудница налоговой в Петербурге лишилась почти 1,2 млн рублей из-за телефонных мошенников. Об этом Piter.tv рассказал 28 ноября источник в правоохранительных органах.

В полицию 61-летняя жительница Красносельского шоссе обратилась накануне вечером. Сотрудница налоговой рассказала о том, что у нее пропали порядка 1,2 миллиона рублей. Она добавила, что ей днем позвонил неизвестный, который поведал, что представляет определенный банк. Мошенник указал, что данные петербурженки уже узнали мошенники и на ее имя в настоящее время оформляются кредиты. Для изменения ситуации нужно было перевести всю сумму в другое место, что женщина и сделала.

Ранее мы сообщали о том, что прохожие и спасатели уберегли двух петербуржцев от падения с высоты. Трагедии едва не произошли на Боровом мосту и на улице Фрунзе.

Фото: Piter.tv