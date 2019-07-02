Веник vs Медведь: Сотрудница московского зоопарка отбилась от белого медведя веником

В сети опубликовано видео из зоопарка, где уборщица обороняется от белого медведя совком и веником.

По сети разлетелось видео из зоопарка, где сотрудница отбивается от белого медведя веником.

На данном видео с камеры наблюдения виден вольер, который подметают две женщины. Вдруг в помещение заходит белый медведь и подходит к одной из женщин, вторая успела быстро покинуть помещение. Женщина не растерялась и направила веник и совок в сторону животного. Мишка ненадолго отступил, но потом снова начал наступать на уборщицу.

Но женщине хватило времени, чтобы начать продвигаться к выходу. Она пятилась, выставляя в сторону медведя веник, и смогла добраться до выхода. По словам автора видео, оно было снято в Московском зоопарке.

Накануне Piter.TV публиковал видео из Индии, где дикий тигр устроил погоню за байкерами.

Видео: YouTube/Web video_3