Видео из Индии: Дикий тигр устроил погоню за байкерами

Тигр в последний момент отступил и убежал в лес.

По сети разлетелось видео, как дикий тигр гонится за мотоциклистами.

На опубликованных кадрах видео тигр бежит по дорожке за двумя байкерами. Когда люди уже совсем близко, он отступает и убегает в чащу. Сообщается, что видео было снято в заповеднике Керале (Индия).

Видео было опубликовано на странице Общества защиты лесов и дикой природы (FAWPS) в соцсетях.

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Видео: Facebook/Forests and Wildlife Protection Society - FAWPS