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Видео из Индии: Дикий тигр устроил погоню за байкерами

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Тигр в последний момент отступил и убежал в лес.

По сети разлетелось видео, как дикий тигр гонится за мотоциклистами.

На опубликованных кадрах видео тигр бежит по дорожке за двумя байкерами. Когда люди уже совсем близко, он отступает и убегает в чащу. Сообщается, что видео было снято в заповеднике Керале (Индия). 

Видео было опубликовано на странице Общества защиты лесов и дикой природы (FAWPS) в соцсетях. 

Сегодня ранее: В США 10 человек погибли при крушении самолета в Техасе.

Видео: Facebook/Forests and Wildlife Protection Society - FAWPS

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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