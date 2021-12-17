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Сотрудница цветочного получила предупреждение от ФАС после того, как дала комментарий СМИ
Сегодня, 12:07
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Сотрудница цветочного получила предупреждение от ФАС после того, как дала комментарий СМИ

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Антимонопольному ведомству не понравилось, что в статье говорилось о росте цен. При этом сама сотрудница флористической студии об этом не упоминала.

Петербурженка Ксения Масленникова получила предупреждение от Федеральной Антимонопольной Службы, после того, как рассказала СМИ о росте цен на цветы. Об этом сообщила "Новая газета. Европа". 

Сотрудница цветочного магазина рассказала "Деловому Петербургу" о том, что организации столкнулись с дефицитом импортных растений. По словам Масленниковой, доля местных цветов в их флористической студии составляет не более 30%. 

Через 2 дня после публикации девушке пришло письмо от ФАС. В ведомстве предостерегли от публичных заявлений на тему роста цен на цветочную продукцию. При этом именно Масленникова о росте цен в своем комментарии не говорила. Спикер предполагает, что в ФАС решили не разбираться, кто именно давал комментарий. 

Ранее Piter.tv писал о том, что 2022 году в цветочном оформлении Петербурга произойдут изменения. 

Фото: Piter.tv

Теги: рост цен, фас, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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