  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за ненадежного трубопровода жители Адмиралтейского района временно остались без тепла
Сегодня, 11:08
87
nadezhda_sib

Из-за ненадежного трубопровода жители Адмиралтейского района временно остались без тепла

0 0

На данный момент все работы завершены.

Жители Адмиралтейского района почти на сутки остались без горячей воды и отопления. Накануне специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" обнаружили дефект трубы у дома №115 по набережной реки Фонтанки.

Ненадежный участок трубопровода решили заменить. 

По последней информации пресс-служба предприятия, утром 3-го декабря ремонтные работы завершились. Теплоэнергетики заменили 5 метров трубопровода и провели диагностику нового. В 06:40 были окончены сварочные работы, а в 10:00 ― процесс заполнения системы отопления водой и перевод ее на работу в штатном режиме. 

Также теплоэнергетики починили трубопровод на улице Комиссара Смирнова. 

Фото: пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга" 

Теги: теплосеть, трубопровод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии