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Сотни шуб без обязательной маркировки продавали в ТЦ на севере Петербурга
Сегодня, 14:42
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Сотни шуб без обязательной маркировки продавали в ТЦ на севере Петербурга

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Общая стоимость товара составила более 26 млн рублей.

В Петербурге пресекли незаконную торговлю немаркированными меховыми изделиями. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В ходе рейда в двух магазинах в ТЦ на севере города нашли 1478 предметов верхней одежды без обязательной маркировки. В том числе были 1294 курток, пальто и дубленок с меховыми вставками и 184 шуб из натурального меха. Общая стоимость товара составила более 26 млн рублей.

Вся немаркированная продукция изъята. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозят штрафы с конфискацией.

Ранее в Петербург пытались нелегально ввезти финские печи за 43 тысячи евро.

Фото: sztu.customs.gov.ru

Теги: незаконная торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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