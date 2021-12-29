Сотни шуб без обязательной маркировки продавали в ТЦ на севере Петербурга

Общая стоимость товара составила более 26 млн рублей.

В Петербурге пресекли незаконную торговлю немаркированными меховыми изделиями. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В ходе рейда в двух магазинах в ТЦ на севере города нашли 1478 предметов верхней одежды без обязательной маркировки. В том числе были 1294 курток, пальто и дубленок с меховыми вставками и 184 шуб из натурального меха. Общая стоимость товара составила более 26 млн рублей.

Вся немаркированная продукция изъята. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозят штрафы с конфискацией.

Ранее в Петербург пытались нелегально ввезти финские печи за 43 тысячи евро.

Фото: sztu.customs.gov.ru