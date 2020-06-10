Сотни россиян смогли уехать в другие страны при закрытых границах

В Австрии и Швейцарии было около 100 туристов из РФ.

Сотни россиян смогли уехать и улететь в другие страны при закрытых границах. Об этом пишет РБК со ссылкой на доступную зарубежную статистику.

Напомним, Россия ограничила международное сообщение с 27 марта. В другие страны вылетали только самолёты, которые должны были эвакуировать застрявших за рубежом россиян обратно на родину. Также закрыли сухопутные и морские границы — с 30 марта. Выезжать из РФ могли только дипломаты, представители России в международных организациях, едущие на похороны в другую страну, а также жители Калининградской области.

При этом, согласно статистике, за апрель в Южной Корее побывало 1 123 жителя России. Больше тысячи из них были членами морских экипажей, 128 оказались туристами, три человека приехали на деловые переговоры и лишь один в дипломатических целях. У 1090 цель визита была записана как "иная".

Турцию в апреле посетили 922 россиянина. Их цели поездки не уточняли. В Болгарию прилетело 635 гражданина России, в Сербию — 190, в США - 136 человек, в Финляндию - 122. В Австрии и Швейцарии было около 100 туристов из РФ.

Ранее мы рассказывали, что Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение.

Видео: government.ru