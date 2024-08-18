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Сотни россиян более 10 часов ждут в Хургаде вылета в Москву

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Все это время туристам не предоставили ни еды, ни воды.

Сотни россиян более 10 часов ждут в Хургаде вылета в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации одной из застрявших россиянок, рейс частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь17 августа в 17 часов. Позже пассажирам сообщили, что рейс переносится сначала на час. Затем его еще несколько раз переносили.

Отмечется, что, по последним данным, самолет должен был вылететь из Хургады 18 августа в 5:30. После этого не было никакой информации. Также сообщается, что все это время туристам не предоставили ни еды, ни воды.

Ранее мы сообщали, что пропавший в Приморье самолет потерпел крушение.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: задержка рейса, москва, самолет, хургада
Категории: Лента новостей, Новости России,

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