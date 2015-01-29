Пропавший в Приморье самолет потерпел крушение

В трагедии погибли два человека.

Пропавший на территории Приморского края самолет потерпел крушение в Шкотовском муниципальном округе. Соответствующее заявление сделали представители единого диспетчерского центра. Известно, что пилот и пассажир воздушного судна погибли. Борт упал в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха.

В официальном Telegram-канале фестиваля "Крылья Сахалина", который также освещает новости из аэродрома Пушистый, откуда накануне вылетел самолет Bristell RG говорится о том, что жертвами трагедии стали жители Омска. Они отметили, что за штурвалом находился бизнесмен Сергей Федоров, а рядом с ним была Алена Калагурова. Ранее упоминалось о том, что самолет из Омска долетел до Камчатки, а на обратном пути рейс прибыл на Сахалин. Оттуда пилот отправился в сторону Приморья. Накануне самолет пропал с радаров, а экипаж не вышел на связь в установленное время.

После установления факта гибели пилота и пассажирки уголовное дело изменено на расследование по части 3 статьи 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости