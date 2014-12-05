"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных

Журналисты из C-SPAN показали странное поведение главы США на авиабазе Эндрюс.

Американский президент Джо Байден внезапно вошел в самолет, который привез на территорию США заключенных, освобожденных в результате обмена с Россией. Такой видеоролик опубликовал местный телеканал C-SPAN. Инцидент зафиксирован накануне на территории авиационной базы Эндрюс в штате Мэриленд. В четверг там состоялась торжественная церемония встречи заключенных с участием лидера Белого дома. На кадрах показано, что глава страны поприветствовал вернувшихся, а затем внезапно отправился внутрь борта и взобрался по трапу. Все присутствовавшие, включая вице-президента США Камалу Харрис, остались смотреть на это в недоумении. Спустя примерно две минуты политик снова появился у трапа, и, судя по всему, спросив, куда ему надо идти, отправился общаться с освобожденными заключенными. Такое странное поведение Джо Байдена прокомментировал ведущий подкаста Human Events Daily Джек Пособиец.

Байден вошел в самолет после того, как его покинули заключенные. Он думал, что его отправили на обмен в Россию? Джек Пособиец в соцсетях

Напомним, что в четверг в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен 26 заключенными из семи стран.

Байден заявил, что у Трампа не должно быть иммунитета от судебного преследования.

Фото и видео: C-SPAN