Байден заявил, что у Трампа не должно быть иммунитета от судебного преследования

Глава США планирует провести масштабные реформы в Верховном суде.

Американский президент Джо Байден уверен в том, что ни он сам, ни его предшественник на позиции лидера Белого дома Дональд Трамп не должны обладать иммунитетом от судебного преследования. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в штате Техас, организованного в рамках проведения реформы Верховного суда страны. Известно, что политик намерен лишить экс-главу США права на иммунитет. Таким образом политик прокомментировал решение Верховного суда США, согласно которому Трамп, как и другие бывшие политические лидеры, обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Этот статус распространяется только на его действия, которые происходили в рамках должностных обязанностей.

Ни один другой президент в нашей истории не просил о таком иммунитете в отношении преступных действий. И ни один президент, ни один бывший президент, ни я, ни кто-то другой не должны быть исключением, имея такой иммунитет. Джо Байден, президент США

Байден в спецобращении заявил, что заслуживал нового президентского срока.

Фото и видео: YouTube / Defense Now