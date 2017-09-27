Сотни людей из разных уголков России наблюдали в небе крутящееся НЛО

Накануне соцсети заполонили фото и видео необычных светящихся объектов небе над их головами.

Накануне, 26 сентября, над многими городами России люди наблюдали необычный светящийся объект. Об одном из них в небе над Балаково Piter.TV уже сообщал.

Все эти сообщения описываются почти одинаково. Неопознанный объект сначала оставлял в небе след, в виде хвоста, затем зависал и начинал крутиться, разбрасывая вокруг себя красивое свечение. География сообщений довольна обширна. Этот объект или объекты видели в небе над Уфой, Свердловском, Пензой, Волгоградом, Тольятти и др. Очевидцы в комментариях пишут, что у кого-то этот объект был выше, у кого-то ближе.

Люди пишут, что их взбудоражило, напугало, но в то же время заинтриговало это явление. Многие все же сошлись во мнении, что этот светящийся объект, не что иное, как ракета "Тополь", которая была запущена с полигона в Астраханской области "Капустиного Яра".

Видео: YouTube/Катерина Мирра, ВК/Дмитрий Майер

Фото: Instagram/ bash.dtp.official