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Жителей Балакова перепугал НЛО (видео)

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Вечером 26 сентября в соцсети балаковцы опубликовали видео, как над городом парит НЛО.

В сети появилось странное видео, снятое жителями города Балаково (Саратовская область). На кадрах запечатлен неопознанный объект, передвигающийся по небу.

От объекта исходит голубое свечение в виде луча, а после он растворяется в небе.

Одна из очевидец странного явления сообщила, что сначала объект был похож на полосу от самолета, а потом начал крутится вокруг своей оси и что-то разбрасывать.

По данным СМИ, жители видели подобное и раньше в небе над другими населенными пунктами Саратовской области, в том числе Саратовом, Вольском, Красным Кутом, Петровском и прочими.

Видео: ВКонтакте/Яков Клюев

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Категории: Новости России

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