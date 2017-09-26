Жителей Балакова перепугал НЛО (видео)

Вечером 26 сентября в соцсети балаковцы опубликовали видео, как над городом парит НЛО.

В сети появилось странное видео, снятое жителями города Балаково (Саратовская область). На кадрах запечатлен неопознанный объект, передвигающийся по небу.



От объекта исходит голубое свечение в виде луча, а после он растворяется в небе.



Одна из очевидец странного явления сообщила, что сначала объект был похож на полосу от самолета, а потом начал крутится вокруг своей оси и что-то разбрасывать.



По данным СМИ, жители видели подобное и раньше в небе над другими населенными пунктами Саратовской области, в том числе Саратовом, Вольском, Красным Кутом, Петровском и прочими.



Видео: ВКонтакте/Яков Клюев

