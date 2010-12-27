Сотый автобус начнет ездить с Васильевского острова до Балтийского вокзала

На "Адмиралтейскую" транспорт заезжать больше не будет.

Автобусы №100 изменят маршрут с 16 декабря, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. Трассу автобуса решили немного переложить: вместо конечной остановки у станции метро "Адмиралтейская" транспорт будет завозить пассажиров на Балтийский вокзал.

Начинать свой путь сотый автобус по-прежнему будет с "Наличной улицы" на Васильевском острове. На своем пути он захватит Новосмоленскую набережную, улицы Кораблестроителей и Мичманскую, Морскую набережную, Прибалтийскую площадь, Малый проспект и 8-9-е линии острова, а также набережную Лейтенанта Шмидта, Благовещенский мост, площадь Труда, набережную Крюкова канала, улицы Глинки и Декабристов. До Балтийского вокзала автобусы проедут прямиком по Лермонтовскому проспекту.

Также в Петербурге до конца декабря ограничат движение в четырех районах.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту