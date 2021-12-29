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Сосулька разбила стекло автомобиля на Петроградской стороне
Сегодня, 16:20
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Сосулька разбила стекло автомобиля на Петроградской стороне

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В инциденте никто не пострадал.

Во вторник днем, 4 января, на Петроградской сторона на Чкаловском проспекте у дома №23 ледяная глыба пробила заднее стекло Daewoo Nexia. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, сосулька обрушилась после того, как автомобиль недавно припарковался. Помимо машины никто не пострадал. 

Ранее Piter.tv публиковал опрос: как в Петербурге убирают сосульки. Горожане поделились мнениями о том, как обстоят дела с ледяными глыбами в городе.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Виктор Зарембо

Теги: машина, сосулька, стекло
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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