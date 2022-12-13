Состояние Романа Костомарова остаётся стабильно тяжёлым

По словам отца фигуриста, врач связывается с семьёй каждое утро.

Госпитализированный в Коммунарку Роман Костомаров находится в стабильно=тяжёлом состоянии. Об этом телеканалу "360" рассказал отец фигуриста Сергей Костомаров.

Ничего [не изменилось]. Ждем, все так же — в стабильно тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся [на лучшее]. Сергей Костомаров, отец Романа Костомарова

Также Сергей Костомаров отметил, что семья его сына находится дома. С женой и детьми спортсмена каждое утро связывается врач. Также он отозвался о словах олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, которая предположила в беседе с kp.ru, что фигурист мог заболеть из-за долгого нахождения на открытом воздухе. По информации коллеги Костомарова, на новогодних праздниках он участвовал сразу в нескольких шоу как на открытых, так и на закрытых катках.

Я прочитал. Такая нелепость. Он четыре или пять выступлений провел на морозе. Были без теплой одежды. Сергей Костомаров, отец Романа Костомарова

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Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова