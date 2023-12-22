Ивану Краско стало плохо на фестивале "Виват Кино России"

В понедельник, 13 мая, 93-летний народный артист РФ Иван Краско почувствовал недомогание во время открытия кинофестиваля "Виват Кино России!", которое проходило в театре-фестивале "Балтийский Дом".
Как сообщил корреспондент spb.mk.ru, присутствовавший на мероприятии, актеру внезапно стало плохо. Его проводили к машине и помогли сесть на заднее сиденье. В этот момент участники фестиваля искали врачей.
Напомним, что в июле прошлого года Иван Краско перенёс операцию по удалению тромба из головного мозга. После операции его состояние улучшилось, однако потребовалось время на восстановление.
Фото: kino-teatr.ru
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