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Ивану Краско стало плохо на фестивале "Виват Кино России"
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Ивану Краско стало плохо на фестивале "Виват Кино России"

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Актеру внезапно стало плохо. Его проводили к машине и помогли сесть на заднее сиденье. В этот момент участники фестиваля искали врачей. 

В понедельник, 13 мая, 93-летний народный артист РФ Иван Краско почувствовал недомогание во время открытия кинофестиваля "Виват Кино России!", которое проходило в театре-фестивале "Балтийский Дом".

Как сообщил корреспондент spb.mk.ru, присутствовавший на мероприятии, актеру внезапно стало плохо. Его проводили к машине и помогли сесть на заднее сиденье. В этот момент участники фестиваля искали врачей. 

Напомним, что в июле прошлого года Иван Краско перенёс операцию по удалению тромба из головного мозга. После операции его состояние улучшилось, однако потребовалось время на восстановление.

Фото: kino-teatr.ru

Теги: иван краско, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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