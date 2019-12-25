Иван Краско попал в реанимацию

Предполагается, что на самочувствии 92-летнего актёра сказались последствия инсульта.

Актёр театра и кино Иван Краско госпитализирован в реанимацию Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова в Петербурге. Об этом телеканалу "360" сообщил директор артиста Вячеслав Смородинов.

По словам собеседника телеканала, 92-летний актёр находился на даче: там ему резко стало плохо и он не смог встать с кровати.

Перестал чувствовать ногу, речь у него невнятная стала. Врачи приехали, сказали, что могут быть последствия инсульта, а может быть, и сам инсульт. Пока ничего сказать не можем. Вячеслав Смородинов, директор Ивана Краско

Напомним, что зимой народного артиста РФ выписали из Елизаветинской больницы после перенесённого инсульта.

Фото: kino-teatr.ru