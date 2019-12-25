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Иван Краско попал в реанимацию
Сегодня, 15:25
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Иван Краско попал в реанимацию

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Предполагается, что на самочувствии 92-летнего актёра сказались последствия инсульта.

Актёр театра и кино Иван Краско госпитализирован в реанимацию Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова в Петербурге. Об этом телеканалу "360" сообщил директор артиста Вячеслав Смородинов.

По словам собеседника телеканала, 92-летний актёр находился на даче: там ему резко стало плохо и он не смог встать с кровати.

Перестал чувствовать ногу, речь у него невнятная стала. Врачи приехали, сказали, что могут быть последствия инсульта, а может быть, и сам инсульт. Пока ничего сказать не можем.

Вячеслав Смородинов, директор Ивана Краско

Напомним, что зимой народного артиста РФ выписали из Елизаветинской больницы после перенесённого инсульта.

Фото: kino-teatr.ru

Теги: иван краско, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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