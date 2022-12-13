Иван Краско госпитализирован с подозрением на инсульт

Месяц назад 92-летний артист проходил профилактический курс в Мариинской больнице.

Народный артист РФ Иван Краско госпитализирован в Елизаветинскую больницу с подозрением на инсульт. Позже диагноз подтвердился. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на концертного директора актера Вячеслава Смородинова.

Смородинов рассказал, что Краско был доставлен в медучреждение 6 января. Он почувствовал себя плохо на даче. Сейчас состояние пациента стабильное, его перевели в общую палату.

Вроде как, все страшное позади, его постоянно колют, капельница за капельницей. Питание диетическое, как врачами прописано. Вячеслав Смородинов, концертный директор Ивана Краско

Также директор артиста отметил, что у Краско радостное и боевое настроение. Он уже рвётся на работу в Санкт-Петербургский академический драмтеатр имени В. Ф. Комиссаржевской, однако врачи настояли на том, что ему пока необходимо остаться под наблюдением.

Напомним, что в начале декабря артист проходил плановое обследование в Мариинской больнице. Концертный директор Краско отметил, что Иван Иванович провёл там примерно неделю и выписался раньше срока.

Фото: kino-teatr.ru