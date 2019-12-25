В Петербурге госпитализировали 92-летнего актёра Ивана Краско

Артист доставлен в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы.

В понедельник, 5 декабря, стало известно о плановой госпитализации 92-летнего артиста Большого драматического театра (БДТ) Ивана Краско в Петербурге.Об этом рассказал концертный директор актёра Вячеслав Смородинцев.

Известно, что Краско находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы для профилактических процедур. Смородинцев отметил, что ничего страшного с артистом не случилось.

Напомним, что Краско госпитализировали в июле 2022 года. Тогда у него обнаружили жидкость в лёгких.

Фото: kino-teatr.ru