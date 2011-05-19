В Петербурге экстренно госпитализирован Иван Краско

У актера обнаружили жидкость в легких.

В четверг, 14 июля, народный артист РФ Иван Краско был госпитализирован в больницу на Крестовском острове. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на директора артиста Вячеслава Смородинова.

На данный момент актеру 91 год. У него обнаружены проблемы с работой сердца и жидкость в легких. Точный диагноз еще неизвестен.

Как пояснил Смородинов, участие артиста в его ближайшем спектакле 24 июля находится под большим вопросом.

Напомним, что в прошлом году Краско был госпитализирован с инсультом. Врачи оценивали его состояние как средне-тяжелое.

Фото: kino-teatr.ru