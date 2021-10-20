Директор Краско рассказал о здоровье актёра после инсульта

Артист уже прошел реабилитацию, однако он не вернулся в "прежнюю" форму.

В августе этого года актер, народный артист России Иван Краско попал в больницу с инсультом. Артист уже прошел реабилитацию, однако он не вернулся в "прежнюю" форму. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал директор актера.

По мнению самого Краско, пережитый инсульт оказался сильным ударом для организма. Директор оценивает состояние актера как удовлетворительное. Краско тяжело ходить, он также быстро устает. Однако про сцену актер не забывает, хоть близкие и родные Краско просят его меньше работать в театре.

Ранее Комаровский перечислил факторы, увеличивающие риск раннего инсульта.

Фото: kino-teatr.ru