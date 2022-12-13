Директор "Ленкома" рассказал о состоянии режиссёра Глеба Панфилова

Деятель культуры находится в удовлетворительном состоянии после инсульта. Также у него диагностировали пневмонию.

Кинорежиссёр Глеб Панфилов, которого госпитализировали с инсультом и пневмонией, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер в беседе телеканалу "360".

Собеседник отметил, что Панфилов узнаёт людей. На данный момент с ним в больнице находится сын, отец пишет ему записки на бумаге. Кроме того, Варшавер опроверг распространённые СМИ сведения о подключении режиссера к аппарату ИВЛ, подчеркнув, что у него нет такой информации.

У него воспаление легких, которое лечится, слава богу. Есть большая надежда, что скоро мы его увидим в театре. Марк Варшавер, директор театра "Ленком Марка Захарова"

Напомним, что режиссёр оказался реанимации с геморрагическим инсультом 11 мая. Панфилов пришёл в себя в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова