Андрей Воробьёв огласил состав правительства Подмосковья

Губернатор региона поблагодарил каждого участника своей новой команды.

В Московской области определили новый состав регионального правительства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заседание Мособдумы.

Губернатор региона Андрей Воробьёв поблагодарил каждого участника своей новой команды.

Я рад присутствовать в нашей Мособлдуме. Всегда, с первого дня сотрудничества, мы могли рассчитывать на поддержку, понимание и, самое главное, участие депутатов в полноценной жизни региона. Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья

Так, первым вице-губернатором Подмосковья и председателем регионального правительства стал Ильдар Габдрахманов. Александр Чурпаков назначен вице-губернатором и руководителем администрации губернатора региона. В должность вице-губернаторов заступили Ирна Каклюгина, Роман Каратаев, Игорь Тресков и Евгений Хромушин.

Ранее мы сообщили о том, что более 120 тыс. детей пошли в первые классы школ Подмосковья.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области