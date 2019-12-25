Врачи рассказали о состоянии переболевшей коронавирусом Алисы Фрейндлих

Актриса продолжает проходить реабилитацию, до выписки ей еще далеко.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которую в декабре госпитализировали с коронавирусом, продолжает проходить реабилитацию. Ее состояние стабильное, однако до выписки ей еще далеко. Об 78.ru сообщили в клинической больнице №122 имени Соколова, где сейчас находится Алиса Бруновна.

Медики также опровергли слухи о критическом похудении актрисы. Они заявили, что пациентку даже никто не взвешивал.

Напомним, 25 декабря Алису Фрейндлих доставили в МСЧ №122 с коронавирусной инфекцией. Она попала в отделение интенсивной терапии на кислородную поддержку. Состояние актрисы постепенно улучшилось, после чего она начала проходить курс физиотерапии. В начале февраля Фрейндлих получила отрицательный тест на КОВИД.

Фото: bdt.spb.ru