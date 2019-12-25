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Врачи рассказали о состоянии переболевшей коронавирусом Алисы Фрейндлих
Сегодня, 14:36
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Alena_Zinovieva

Врачи рассказали о состоянии переболевшей коронавирусом Алисы Фрейндлих

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Актриса продолжает проходить реабилитацию, до выписки ей еще далеко.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которую в декабре госпитализировали с коронавирусом, продолжает проходить реабилитацию. Ее состояние стабильное, однако до выписки ей еще далеко. Об 78.ru сообщили в клинической больнице №122 имени Соколова, где сейчас находится Алиса Бруновна.

Медики также опровергли слухи о критическом похудении актрисы. Они заявили, что пациентку даже никто не взвешивал.

Напомним, 25 декабря Алису Фрейндлих доставили в МСЧ №122 с коронавирусной инфекцией. Она попала в отделение интенсивной терапии на кислородную поддержку. Состояние актрисы постепенно улучшилось, после чего она начала проходить курс физиотерапии. В начале февраля Фрейндлих получила отрицательный тест на КОВИД.

Фото: bdt.spb.ru

Теги: алиса фрейндлих, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Сегодня 15:10

Замечательные артисты старой школы, как мало их осталось! Быстрейшего выздровления Алисе Бруновне! И больше никогда не болеть!

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