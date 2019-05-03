Состоялся предпремьерный показ первой серии "Шерлока в России"

Главную роль в сериале исполнил Максим Матвеев.

На Youtube-канале видеосервиса START состоялся предпремьерный показ первого эпизода сериала "Шерлок в России". После создатели проекта и актеры ответили на вопросы журналистов.

В ходе виртуальной беседы исполнитель главной роли Максим Матвеев заявил, что перед началом съемок пересмотрел все экранизации Шерлока. Однако в новом сериале герой раскрывается совершенно с другой стороны.

"В нашем варианте много нового и в плане раскрытия характера, и в плане окружающих его персонажей, и в плане столкновения с окружающей действительностью", - отметил актер.

В сериале "Шерлок в России" сыщик влюбляется с первого взгляда в героиню Ирины Старшенбаум. По словам актрисы, у ее персонажа и Шерлока очень сложные, "биполярные" отношения. "Но я бы не назвала его социопатом. Я бы назвала его гением", - заявила Старшенбаум.

Кроме того, актриса попросила не путать ее героиню с Ирэн Адлер, которая появлялась как в классической версии Конан Дойла, так и на экране.

Напарника Шерлока Холмса, доктора Карцева в сериале сыграл Владимир Мишуков. В образе обер-полицмейстера, крупного политического игрока предстанет Константин Богомолов. Кроме того, зрители увидят игру Павла Майкова, Евгения Дятлова, Константина Юшкевича и других актеров.

Действие в сериале разворачивается в эпоху правления Александра III. В погоне за маньяком Джеком Потрошителем Холмс отправляется в Российскую Империю. Герой приезжает в Петербург, где находит нового напарника – доктора Карцева с Пекарной улицы. Вместе они начинают раскрывать жуткие преступления, несмотря на противодействия местной полиции.

Премьера запланирована на 22 октября.

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Видео: YouTube / START