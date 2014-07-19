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Состоялась премьера комедии "Друг на продажу"

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В главных ролях Антон Пампушный и Антон Богданов.

В четверг, 11 ноября, в российский прокат вышла комедия "Друг на продажу" режиссера Александра Данилова. Главные роли в фильме сыграли Антон Пампушный и Антон Богданов.

Сюжет рассказывает о двух друзьях – принципиальном Иване, который разочаровался в отношениях после расставания с возлюбленной Катей, и горе-бизнесмене Гоше. В результате хитроумного плана Иван внезапно становится главным "лотом продаж" в фейковом брачном агентстве Гоши.

Не подозревая об уготованной для него роли "мачо-миллионера", Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек. Они готовы на все, чтобы заполучить в мужья "богатого" мужчину.

Ранее в прокат вышла драма "Вкус жизни" с Николаем Костером-Вальдау.

Видео: YouTube / В Рейтинге

Теги: антон богданов, российский прокат
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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