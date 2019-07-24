Россияне назвали топ-5 любимых зарубежных сериалов

В опросе участвовали 1608 россиян в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах.

Россияне назвали пятерку самых любимых зарубежных сериалов. Об этом сообщил "Интерфакс со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Опросы показали, что каждый четвертый россиянин видел хотя бы один из сериалов: "Игра престолов", "Шерлок" и "Доктор Хаус". Еще 22% граждан смотрели "Чернобыль" и "Остаться в живых".

Женщины чаще всего смотрели "Доктора Хауса" (28% женщин против 20% мужчин). Мужчины предпочитали "Игру престолов" (30 против 24 процентов).

В опросе участвовали 1608 россиян в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах.

Создателей сериала "Чернобыль" вновь обвинили в искажении правды.