Капитан Марвел, Шазам, Люди Икс: эксперты составили список самых ожидаемых боевиков

В список попали 19 фильмов.

Эксперты портала Collider составили список 19 самых ожидаемых боевиков 2019 года. Список группировался по дате премьеры. Уже в феврале выйдут два самых ожидаемых фильма – это Снегоуборщик" Ханса Петтера Муланда, а также основанный на манге фантастический фильм Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел".

Весной больше всего людей хотят увидеть фильмы: "Капитан Марвел", "Тройная граница", "Шазам!", "Хеллбой", "Мстители: Финал", "Джон Уик 3", "Годзилла 2: Король монстров".

Летом любители боевиков увидят: "Люди Икс: Темный Феникс", "Люди в черном: Интернэшнл", "Человек-паук: Вдали от дома", "Хоббс и Шоу".

Самыми ожидаемыми осенними экшн-фильмами станут: "Близнец", "Ангелы Чарли", "Терминатор: Перезагрузка".

И уже под конец 2019 года выйдут "Джуманджи 2, "Звездные войны: Эпизод 9".

Видео: iVideos/ Youtube