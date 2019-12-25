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В Петербурге нашли вакансию для пенсионеров с зарплатой 250 тысяч рублей
Сегодня, 8:32
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге нашли вакансию для пенсионеров с зарплатой 250 тысяч рублей

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Самую высокую зарплату предлагают психиатру-наркологу.

Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров и предпенисонеров в Петербурге. Самую высокую оплату труда предлагают опытному психиатру-наркологу – 250 тысяч рублей в месяц, пишет ТАСС.

Специалист, претендующий на эту должность, должен иметь высшее медицинское образование и действующий сертификат по специальности. Уточняется, что работать придется в ночное время. Аналитики заявили, что эта вакансия является самой высокооплачиваемой среди пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

До 150 тысяч рублей в месяц может получать геодезист. Ему придется выезжать на строительные объекты не только в Петербурге, но и в Москве. От соискателя требуют высшее профильное образование, опыт работы не менее двух лет и знание специальных программ. На эту должность готовы взять пенсионеров и предпенсионеров.

Кроме того, на хорошую оплату труда могут рассчитывать повара в Норильске – до 240 тысяч рублей за вахту, прорабы в  Хабаровском крае – до 150 тысяч в месяц и сварщики в НАКС на Ямале – до 135 тысяч рублей в месяц.

Ранее были названы отрасли с самыми высокими зарплатами.

Фото: pexels.com

Теги: вакансии, рейтинг
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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