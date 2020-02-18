Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

На первом месте информационные технологии, системная интеграция и интернет.

Сервис по поиску работы hh.ru составил рейтинг отраслей, в которых фиксировались самые высокие зарплаты в первой половине этого года. Рейтинг рассчитывался на основе медианных доходов, пишет "Газета.ru".

Отмечается, что самые высокие зарплаты фиксируются в сфере информационных технологий, системной интеграции и интернета. Совокупный доход составляет 108 тыс. 260 рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то этот показатель стал выше на 11%.

Второе место занимает сфера строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования. Совокупный доход равняется 88 тыс. 874 рубля. Третье метос занимает отрасль "продукты питания" (72 тыс. 771 рубль).

А вот замыкают рейтинг сфера СМИ, маркетинга, рекламы, продюсировании, где доход составляет 60 тыс. 572 рубля. Еще ниже в рейтинге находится сфера промышленного оборудования и техники (58 тыс. 658 рублей), а также финансовый сектор (54 тыс. 314 рублей).

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