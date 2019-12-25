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Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян
Сегодня, 10:57
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Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян

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За полгода реальные зарплаты выросли на 3,4% в годовом выражении.

В июне этого года реальные зарплаты россиян выросли на 4,9%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году. По сравнению с маем 2021 года зарплаты выросли на 3,6%. Об этом сообщает Росстат.

При э том за январь-июнь этого года на 3,4% в годовом выражении вырсоли реальные зарплаты россиян. Так, в июне средняя зарплата составила 58 тыс. 782 рубля.

В Минэкономразвития прогнозируют, что в этом году реальные зарплаты россиян вырастут на 2,2%.

Ранее мы писали, что Natura Siberica приостанавливает свою работу. Так, остановлена будет работа 80 магазинов. 

Фото: pixabay 

Теги: данные росстата, зарплата россиян
Категории: Новости России, Лента новостей,

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