Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян

За полгода реальные зарплаты выросли на 3,4% в годовом выражении.

В июне этого года реальные зарплаты россиян выросли на 4,9%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году. По сравнению с маем 2021 года зарплаты выросли на 3,6%. Об этом сообщает Росстат.

При э том за январь-июнь этого года на 3,4% в годовом выражении вырсоли реальные зарплаты россиян. Так, в июне средняя зарплата составила 58 тыс. 782 рубля.

В Минэкономразвития прогнозируют, что в этом году реальные зарплаты россиян вырастут на 2,2%.

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