Обеспеченные россияне в среднем получают 227 тыс. рублей в месяц

От 100 до 200 тыс. рублей ежемесячно получают 18% жителей России.

Обеспеченные россияне в среднем получают около 227 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РБК, ссылаясь на результаты исследования сотрудников НИУ ВШЭ.

Доля богатых россиян составляет 10% от общего населения страны, следует из опубликованных данных. При этом каждый пятый (20%) из них ежемесячно получает 300–400 тысяч рублей, а 18% имеют доход в размере от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Похвастаться доходами выше 900 тысяч рублей могут 8–9% обеспеченных россиян.

Ранее Piter.TV сообщал, что с начала года средний предлагаемый доход в вакансиях Петербурга увеличился на 6,8 тысяч рублей. В июне средняя зарплата составила 75 тысяч рублей.

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