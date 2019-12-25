В Минфине назвали допустимый ежемесячный платеж по ипотеке

Отмечается, что перед взятием ипотеку необходимо начать ежемесячно откладывать расчетную сумму.

Замминистра финансов РФ Михаил Котюков на "Ипотечном марафоне" заявил, что брать ипотеку можно, если ежемесячный платеж по кредиту будет составлять не более 25% семейного бюджета.

По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на стоимость квартиры, размер процентных ставок и срок, на который квартира берется. После этого необходимо посчитать.

Если мы понимаем, что эта сумма сегодня подъемная, и работа у нас стабильная, и доход у нас достаточно гарантирован, состояние здоровья внушает оптимизм, конечно, это решение можно смело принимать, но если этот платеж будет забирать больше чем четвертую часть вашего семейного бюджета, стоит лишний раз подумать, а насколько мы можем справиться с этой ситуацией, - сказал замминистра.

Котюков отметил, что перед тем, как взять ипотеку, необходимо ежемесячно откладывать расчетную сумму. Таким образом удастся проверить, сможет ли заемщик жить на оставшуюся сумму.

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