В Минфине назвали допустимый ежемесячный платеж по ипотеке

Замминистра финансов РФ Михаил Котюков на "Ипотечном марафоне" заявил, что брать ипотеку можно, если ежемесячный платеж по кредиту будет составлять не более 25% семейного бюджета.
По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на стоимость квартиры, размер процентных ставок и срок, на который квартира берется. После этого необходимо посчитать.
Если мы понимаем, что эта сумма сегодня подъемная, и работа у нас стабильная, и доход у нас достаточно гарантирован, состояние здоровья внушает оптимизм, конечно, это решение можно смело принимать, но если этот платеж будет забирать больше чем четвертую часть вашего семейного бюджета, стоит лишний раз подумать, а насколько мы можем справиться с этой ситуацией, - сказал замминистра.
Котюков отметил, что перед тем, как взять ипотеку, необходимо ежемесячно откладывать расчетную сумму. Таким образом удастся проверить, сможет ли заемщик жить на оставшуюся сумму.
Фото: pixabay
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