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Внешний долг России вырос на 0,9%
Сегодня, 8:54
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Внешний долг России вырос на 0,9%

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В первом квартале 2021 года внешний долг России составлял 459,3 млрд долларов.

На 1 июля 2021 года внешний долг России составил 471,4 млрд долларов. Это на 0,9% больше, чем было в начале года, говорится в материалах Банка России.

Регулятор отмечает, что долг увеличился из-за роста иностранной задолженности банковской системы. При этом внешний долг органов госуправления и других секторов, напротив, сократился из-за снижения интереса глобальных инвесторов к фининструментам, которые эмитируют страны с формирующимися рынками.

Отмечается, что в первом квартале этого года внешний долг России равнялся 459,3 млрд долларов.

Ранее мы писали, что в России до 20 сентября могут начать прививать подростков от коронавируса. В Москве сейчас исследуют вакцину "Спутник V" на детях от 12 до 17 лет. 

Фото: cbr.ru

Теги: банк россии, внешний долг россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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