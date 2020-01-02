Для поездок по России самыми выгодными направлениями являются Назрань и Самара.

В субботу, 23 ноября, эксперты составили рейтинг самых бюджетных направлений на Новый год. Об этом сообщает RT со ссылкой на рейтинг российского сервиса бронирования авиабилетов Biletix.

В своём исследовании специалисты взяли за основу даты вылета с 29 декабря и возвращением 10 января. Выяснилось, что самое бюджетное зарубежное направление — Белоруссия и Латвия. Стоимость перелета в Минск составит около 6,6 тысячи рублей, а в Ригу 6,7 тысячи рублей. Также в списке экномных путешествий присутствует армянский Гюмри.

Среди российских направлений —Назрань и Самара. Билеты в этом направлении не превышают 9 тысяч рублей. В пятерке бюджетных направлений оказались: Псков (8,4 тысячи рублей), Элиста (12,7 тысячи рублей) и Сочи (13,1 тысячи рублей).

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