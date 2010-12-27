Какие фильмы посмотреть на Хэллоуин

Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов десятилетия.

В канун Хэллоуина специалисты "Кино Mail.ru" составили рейтинг самых лучших хорроров десятилетия. Для этого они проанализировали оценки пользователей портала и рейтинги фильмов ужасов за 2019 год.

Что посмотреть на Хэллоуин

Лидирует в списке "Заклятие" режиссера Джеймса Вана. В центре сюжета злодеяния одержимой куклы Аннабель. Второе место занял хоррор "Оно" Андреса Мускетти, который рассказывает о злобном клоуне Пеннивайзе. Третье досталось "Сплиту" М. Найта Шьямалана о незнакомце, внутри которого скрываются 23 личности.

На четвертом месте расположился один из самых популярных хорроров в мире - "Астрал" Джеймса Вана (2010). В пятерке лидеров фильм-лауреат премии Оскар "Прочь" (2017) Джордана Пила.

Также в рейтинге присутствуют такие фильмы ужасов, как "Оно 2", "Я иду искать", "Клаустрофобы" и другие.

Ранее были названы самые страшные сериалы всех времен.

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