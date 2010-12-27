"Ласточку" хотят удлинить до семи вагонов

В обновленном электропоезде будет на 188 сидячих мест больше.

Электропоезд "Ласточка", который курсирует между Петербургом и областью, планируют увеличить до семи вагонов вместо пяти, сообщила "Gazeta.SPb".

В обновленную электричку поместится 604 сидячих мест, что на 188 мест больше, чем на данный момент. "Ласточка" с семью вагонами отправится в Тосно и Ораниенбаум, в этих направлениях наблюдается увеличенный пассажиропоток. После того, как Северо-Западная пригородная пассажирская компания проведет пуско-накладочные работы, удлиненные электропоезда начнут курсировать между населенными пунктами.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что речной туристический маршрут из Петербурга в Великий Новгород откроют в 2020 году.

Фото: ОАО "РЖД" / ВК