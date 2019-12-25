Состав "Леноблводоканала" пополнится еще 8-ю предприятиями

Их пункты расположены в 6-ти районах региона.

ГУП "Леноблводоканал" примет в свой состав 8 унитарных предприятий в шести районах Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Так, новыми филиалами предприятия станут ГУП ЛО "Плодовский водоканал", ГУП ЛО "Громовский водоканал", ГУП ЛО "Цвылевские КОС", ГУП ЛО "Павловожилкомхоз", ГУП ЛО "Водоканал Тельмана", ГУП ЛО "УВКХ", ГУП ЛО "Ладожский водовод" и ГУП ЛО "Водоканал города Каменногорска".

Каждое предприятие расположено в Выборгском, Приозерском, Всеволожском, Кировском, Киришском и Тихвинском районах. Сотрудничество будет установлено к концу текущего года.

Отметим, что в обсуживаемых предприятиями населенных пунктах проведут ремонт и реконструкцию водоочистных сооружений.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленинградской области установят 109 станций для отчистки воды.

Фото: Piter.TV