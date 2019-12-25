Соседов пожаловался на давление со стороны певицы Лолиты Милявской

Критику пришлось обратиться к руководству телеканала НТВ, чтобы пресечь такое поведение певицы.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о конфликте с певицей Лолитой Милявской на съемках шоу "Суперстар!". Он заявил об агрессивном поведении ведущей программы. Соседов отметил, что был не готов к "такому напору и претензиям". Об этом пишет "Собеседник".

По словам Соседова, у него с Лолитой всегда были хорошие отношения. Однако в этот раз он был обескуражен. Ему пришлось пожаловаться руководству телеканала НТВ, чтобы пресечь такое поведение певицы.

"Поскольку я в кадре, то должен сохранять хорошее настроение и улыбаться. А как это можно сделать, если на тебя без конца нападают? […] К счастью, все тяжелые куски в процессе монтажа были убраны ", - отметил Соседов, выразив надежду, что его жалобу не оставят без внимания, а поведение Лолиты изменится.

Ранее мы писали, что после слез Соседова на ТВ зрители попросили прекратить его "травлю".

Фото: кадр из программы "Суперстар. Возвращение" на телеканале НТВ