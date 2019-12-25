После слез Соседова на ТВ зрители попросили прекратить его "травлю"

Критик едва не расплакался в эфире программы "Суперстар" на НТВ.

Зрители заступились за музыкального критика Сергея Соседова после того, как он едва не расплакался в эфире программы "Суперстар" на НТВ. Они попросили прекратить "травлю" в отношении журналиста, заявив, что коллеги жестко наседают на него и гнобят.

В одном из выпусков шоу "Суперстар" ведущие припомнили Соседову его колкости в адрес вокалиста Жени Белоусова, которого уже несколько лет нет в живых. Эта ситуация застала кинокритика врасплох. Разрядить обстановку решил Влад Сташевский. Он исполнил песню "Облако волос" Белоусова и заявил, что такие конфликты давно канули в лету и вспоминать их не стоит.

Также за Соседова заступилась ведущая шоу Лолита. Она пояснила, что формат телешоу на НТВ требовал "перчинки". Поэтому редакторы просили членов жюри не стесняться "кусать артистов". В ответ на это Соседов едва смог сдержать слезы.

Ранее критик Соседов призвал не осуждать артистов за песни под фонограмму.

Фото: кадр из программы "Суперстар. Возвращение" на телеканале НТВ