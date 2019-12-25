Сосед по коммуналке изнасиловал петербурженку в Калининском районе

Подозреваемого задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сосед по коммунальной квартире изнасиловал женщину в Калининском районе Петербурга. Потерпевшую госпитализировали, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Позавчера, 11 августа, из травматологического пункта поликлиники № 96 поступило сообщение о госпитализации женщины, в который были ссадины на обоих локтевых суставах. После оказания медицинской помощи, ее отпустили.

По информации заявителя, женщину изнасиловал сосед. Мужчину 1964-го года задержали и доставили в отдел полиции. На него составили административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что девушке понадобилась медицинская помощь после избиения на школьном стадионе на Гражданском проспекте.

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