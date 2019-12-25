Девушке понадобилась медицинская помощь после избиения на школьном стадионе на Гражданском проспекте

Стали известны подробности инцидента, произошедшего на школьном стадионе на Гражданском проспекте. Вчера сообщалось, что лысый мужчина в спортивном костюме изнасиловал там 29-летнюю девушку.
По информации источника Piter.TV, полицейские установили, что вечером 9-го августа во время распития спиртных напитков к девушке подошел неизвестный. Он избил ее, похитил золотую цепочку и скрылся с места. Все это произошло на стадионе школы №98 на Гражданском проспекте, 92, корпус 3.
Утром 10-го августа из больницы №3 поступила сообщение о том, что потерпевшую госпитализировали с ушибами лица. После получения медицинской помощи, девушки в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все