Девушке понадобилась медицинская помощь после избиения на школьном стадионе на Гражданском проспекте

Полиция разыскивает злоумышленника.

Стали известны подробности инцидента, произошедшего на школьном стадионе на Гражданском проспекте. Вчера сообщалось, что лысый мужчина в спортивном костюме изнасиловал там 29-летнюю девушку.

По информации источника Piter.TV, полицейские установили, что вечером 9-го августа во время распития спиртных напитков к девушке подошел неизвестный. Он избил ее, похитил золотую цепочку и скрылся с места. Все это произошло на стадионе школы №98 на Гражданском проспекте, 92, корпус 3.

Утром 10-го августа из больницы №3 поступила сообщение о том, что потерпевшую госпитализировали с ушибами лица. После получения медицинской помощи, девушки в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV