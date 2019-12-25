Сотрудницу Мариинского театра госпитализировали с работы с травмами головы

Известно, что пострадавшая преподаёт французский язык и работает в театре уже 24 года.

В понедельник 13 ноября, из Мариинского театра была госпитализирована 59-летняя сотрудница. Об этом стало известно Piter.TV.

Женщину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной затылочной области. Её состояние оценили как удовлетворительное. Пациентка уточнила, что получила травмы при неудачном падении.

Известно, что пострадавшая преподаёт французский язык и работает в Мариинском театре уже 24 года. Она приняла участие в подготовке большого числа постановок.

Ранее мы сообщили о том, что актёр театра "Суббота" получил травму гортани на репетиции.

Фото: Piter.TV