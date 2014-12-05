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Актёр театра "Суббота" получил травму гортани на репетиции
Сегодня, 13:41
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Актёр театра "Суббота" получил травму гортани на репетиции

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Точная причина травмы неизвестна: на данный момент существует две версии.

В среду, 8 ноября, из театра "Суббота" в Петербурге был госпитализирован 31-летний артист. Как стало известно Piter.TV, мужчина получил травму гортани во время репетиции.

Скорая помощь прибыла к театру примерно в 17:00. Точная причина травмы неизвестна: по одной из версий, актёра придушил его коллега во время разыгрывания сцены, а по другой мужчина сам ударил шею, когда неудачно упал на сцене.

Пострадавший отпущен домой после оказания ему медицинской помощи.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец сбежал из кареты скорой помощи по пути в психиатрическую больницу.

Фото: Pxhere

Теги: происшествия, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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