Актёр театра "Суббота" получил травму гортани на репетиции

Точная причина травмы неизвестна: на данный момент существует две версии.

В среду, 8 ноября, из театра "Суббота" в Петербурге был госпитализирован 31-летний артист. Как стало известно Piter.TV, мужчина получил травму гортани во время репетиции.

Скорая помощь прибыла к театру примерно в 17:00. Точная причина травмы неизвестна: по одной из версий, актёра придушил его коллега во время разыгрывания сцены, а по другой мужчина сам ударил шею, когда неудачно упал на сцене.

Пострадавший отпущен домой после оказания ему медицинской помощи.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец сбежал из кареты скорой помощи по пути в психиатрическую больницу.

Фото: Pxhere