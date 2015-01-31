Петербуржец сбежал из кареты скорой помощи по пути в психиатрическую больницу

Беглеца поймали 21 октября у дома 20 по улице Антонова-Овсеенко.

20 октября от психиатрической бригады скорой помощи на углу улиц Коллонтай и Бадаева сбежал осужденный в августе 2023 года по ч. 2 ст. 162 УК РФ 43-летний мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

Злоумышленник 12 января в магазине "Ароматный мир" дома 52 по Чкаловскому проспекту под угрозой ножа похитил имущество точки. 21 октября он был задержан. После фигуранта дела передали медицинскому персоналу для дальнейшего прохождения принудительного лечения в психиатрическую больницу Святого Николая Чудотворца.

По данным ГУ МВД России по городу и Ленобласти, беглеца поймали 21 октября у дома 20 по улице Антонова-Овсеенко.

Ранее мужчина неоднократно судим по ч. 1, 2, 3 ст. 158, ч. 2, 4 ст. 162, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 228.1 УК РФ.

Фото: Piter.TV