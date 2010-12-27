Соревнования по велоспорту внесут свои коррективы в движение автобусов

В понедельник, 20 августа 2018 года, с 9:00 до 15:00 изменятся маршруты автобусов, курсирующих по Крестовскому острову.

Соревнования по велоспорту изменят работу автобусов на Крестовском острове. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

В понедельник, 20 августа, состоится Первенство Санкт-Петербурга по велоспорту на шоссе на территории Крестовского острова. В связи с этим изменяется маршрут следования следующих автобусов: № 10, 14, 25, 25А, 46.

Автобус, следующий по маршруту №25А, поедет от Белоостровской улицы по действующей трассе до Морского проспекта, затем по Морскому проспекту, Рюхиной улице, Крестовскому проспекту до конечной остановки "Крестовский остров" (в обратном направлении — по действующей трассе). Остальные автобусы будут ехать с остановками, чтобы пропускать участников соревнований. Такие изменения будут действовать с 9:00 до 15:00.



Также трамваи №7, 27 и 39 изменят маршруты на всю рабочую неделюдо 24 августа.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга/ ВК