Трамваи №7, 27 и 39 изменят маршруты на всю рабочую неделю

Ремонтные работы в зоне трамвайных путей начнутся в 10:00 21 августа и закончатся в 16 часов 24 августа.

Трамваи №7, 27 и 39 изменят свои маршруты на всю рабочую неделю. Ремонтные работы в зоне трамвайных путей начнутся в 10:00 21 августа и закончатся в 16 часов 24 августа. Движение закроется по Володарскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

В эти дни трамваи будут следовать по следующим маршрутам:

№7: от конечной станции "Проспект Солидарности" по проспекту Солидарности, улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту, Новочеркасскому проспекту, далее по действующей трассе до конечной станции "Улица Коммуны";

№27: от конечной станции "Станция метро "Рыбацкое" по действующей трассе до проезда на Володарский мост, далее по проспекту Обуховской Обороны, Синопской набережной, Херсонской улице, Амбарной улице, мосту Александра Невского, Заневскому проспекту, Новочеркасскому проспекту, Дальневосточному проспекту, улице Коллонтай, проспекту Солидарности, улице Дыбенко до конечной станции "Река Оккервиль";

№39: от конечной станции "Река Оккервиль" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту до конечной станции "Народная улица".

Ранее мы писали, что троллейбусы №1, 14 и 22 изменят маршруты в ближайшие выходные.

Фото: pixabay.com