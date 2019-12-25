Соревнования по триатлону ограничат движение в Петербурге

Ограничения начнут действовать с 28 июля.

Из-за проведения Международных соревнований по триатлону IRONMAN 70.3 RUSSIA St. Petersburg с 8:00 28 июля до 20:00 2 августа перекроют движение транспорта по Центральной аллее и на Футбольной аллее на пересечении с Центральной. А 31 июля с 10:00 до 15:30 – по Теннисной, Велосипедной и Центральной аллеям. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В воскресенье, 1 августа, с 4:00 до 13:30 перекроют проспект Крузенштерна, набережную Макарова и улицу Одоевского; до 15:30 – мост Бетанкура, Петровский проспект, Петровскую площадь, улицу Савиной, Большой Петровский мост и Южную дорога; до 17:00 вечера – Крестовский проспект и Южную аллею.

31 июля с 10.00 до 15.30 на Теннисной аллее организуют двустороннее движение.

Кроме того, с 30 июля до пяти часов вечера 1 августа запрещается остановка на набережной Гребного канала, Северной дороге, в Бодровом переулке, Центральной аллее, Рюхиной улице, Южной дороге, улице Савиной и Петровском проспекте.

С более подробным списком улиц, где ограничат движение, можно ознакомиться на сайте администрации. Там же представлены схемы объезда.

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Фото: Piter.tv