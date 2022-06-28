Соревнование по сидению на диване в Белгороде завершилось ничьей

Оно продолжалось почти пять дней.

В Белгороде завершилось соревнование по сидению на диване, которое продлилось почти пять дней. Об этом сообщает Telegram-канал "Белгород №1".

Акция от белгородского торгового центра началась в пятницу, 24 июня. В ней принимали участие шесть человек. Оставшиеся двое мужчин продолжали сидеть на диване, чтобы проверить свою выдержку. Победитель конкурса должен был получить этот диван.

Сегодня, 28 июня, директор торгового центра вышел к мужчинам, чтобы объявить ничью, а диван получат каждый из них. Решение было принято "из гуманитарных соображений".

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Видео: Telegram / Белгород №1